В Совфеде рассказали о новых попытках дестабилизации обстановки в РФ

Москва, 23 марта. Предстоящие выборы в новый созыв Государственной думы будут использовать для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России. Об этом рассказал глава мониторинговой группы Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Олег Мельниченко, передает корреспондент ФАН.

«Впереди — выборы в нижнюю палату парламента. К сожалению, определенные силы на Западе эти выборы будут использовать как попытку дестабилизации, — сказал он на брифинге, посвященном итогам работы комиссии за 1-й квартал 2021 года.

По словам сенатора, цель вмешательства — с учетом политической активности — постараться сделать политический вброс, чтобы сформировать раздражение населения и представить выборы сфальсифицированными.

«А если выборы нечестные, то они нелегитимны, и весь состав нового парламента не имеет права принимать какие-либо легитимные решения, — заметил Мельниченко. — Затем они стараются вывести людей на улицы, ставка делается на молодежь, детей».

Парламентарий подчеркнул, что такие действия в России будут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела государства.

«Не получится, мы эти вещи будем фиксировать, ведь это делается под выборы. Мы будем предавать это огласке, разъяснять населению и вырабатывать рекомендации для совершенствования законодательства, чтобы эту деятельность, направленную на подрыв суверенитета России, прекратить», — сказал он.

По словам Мельниченко, только небольшая группа стран в мире обладает государственным суверенитетом. Он отметил, что ряд государств готовы подавить собственную независимость, но в России не готовы так поступать.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сказал ФАН, что

закон об ужесточении наказания за распространение без маркировки информации о людях и организациях, признанных иностранными агентами, направлен на соблюдение установленных для них правил.