Донецк, 23 марта. Комиссия штаба так называемой «Операции объединенных сил» обнаружила на позициях ВСУ в Донбассе восемь военнослужащих в бессознательном состоянии.

Ранее стало известно о прибытии в соединения ОТГ «Восток» комиссии штаба так называемой «ООС» в рамках проверки готовности соединений к выполнению задач вышестоящего командования. По информации официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина, на позициях одной из бригад ВСУ в Донбассе инспекторы штаба «ООС» обнаружили восемь военнослужащих в бессознательном состоянии.

«В 58-й бригаде на позициях 13-го батальона в районе н. п. Водяное комиссией обнаружены восемь военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения. Командиру батальона пришлось приводить в чувства неадекватных подчиненных с применением физической силы», — заявил Басурин.

Ранее в СМИ сообщалось о другом инциденте в ВСУ — по информации Infox, украинские военнослужащие украли со склада американскую вакцину от коронавируса Pfizer и распродали препарат по местным частным аптекам. Вместе с этим украинское командование продолжает стягивать войска к линии фронта в Донбассе и увеличивать плотность огня по территориям народных республик — число обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе за месяц увеличилось в пять раз.