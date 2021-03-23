Детский омбудсмен в РФ поддержала идею увеличения заполняемости отрядов в лагерях

Москва, 23 марта. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею увеличения заполняемости отрядов в детских лагерях до 75%.

Детский омбудсмен на своей странице в Facebook прокомментировала инициативу Роспотребнадзора по увеличению показателя заполняемости отрядов в детских лагерях с 50% до 75%. Соответствующие изменения планируется внести в постановление главного государственного санитарного врача РФ.

«Математика прошлой оздоровительной кампании такова: с июня по август 33 204 ребенка в возрасте 7–17 лет переболели COVID-19 (данные Минздрава). Порядка 150 заболевших детей было выявлено в летних оздоровительных лагерях (предварительные данные уполномоченных по правам ребенка). Это примерно 0,45% от всех заболевших детей летом и 0,02% от всех отдохнувших в прошлую оздоровительную кампанию», — сообщила она в своей публикации.

Уполномоченный по правам ребенка при этом напомнила, что заболевание у детей протекает, как правило, в легкой форме.

«В то же время за три летних месяца по разным причинам погибли 885 детей (которые не были заняты организованными формами досуга) — это в 1,7 раза больше, чем летом 2019 года. Почти в 70 раз (до 11 124) увеличилось число пострадавших детей. Безусловно, кроме указанных, можно говорить и о других факторах, но сколько детских трагедий!» — обратила внимание Кузнецова.

Она сообщила — ранее вместе с коллегами обращалась в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к организации летнего отдыха и оздоровления детей.

«Рада, что наши предложения услышаны, Роспотребнадзором подготовлен соответствующий проект постановления. Главное — чтобы все меры по ослаблению требований организации летнего отдыха подоспели вовремя. Иначе лагеря просто не успеют», — подчеркнула омбудсмен.

Кузнецова обратила внимание, что важно искать гибкие подходы к организации летнего отдыха детей.

«В их основу, например, может лечь учет регионального компонента в сторону увеличения предлагаемой мощности», — предложила она.

Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления Роспотребнадзора. Согласно документу, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления. Ведомство также предлагает организовывать отдых детей за пределами субъектов РФ, в которых они проживают, если позволяет эпидемиологическая ситуация в регионе. Массовые мероприятия в закрытых помещениях и с посещением родителей пока планируется оставить под запретом.