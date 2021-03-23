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Госсекретарь США заявил о намерении «оживить» партнерство с НАТО

Госсекретарь США заявил о намерении «оживить» партнерство с НАТО

Брюссель, 23 марта. США планируют возобновить и «оживить» партнерство в рамках Североатлантического альянса.

Соответствующее заявление во вторник, 23 марта, озвучил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по прибытию на встречу глав МИД стран членов НАТО в Брюсселе.

«Я приехал сюда, чтобы от имени США выразить нашу сильную приверженность союзникам. США хотят возобновить партнерство, прежде всего, с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше», резюмировал Блинкен.

Ранее стало известно, что в ходе двухдневной встречи дипломатов НАТО планируется обсудить стратегию военного блока на ближайшие десять лет «НАТО-2030». Представители Альянса поделятся своими соображениями о вызовах со стороны противников, методах ответа и действиях, которые необходимо предпринять для обеспечения глобальной безопасности.

Напомним, саммит стран-участниц Альянса в 2021 году станет 33-м по счету.

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