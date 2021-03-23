Ростех намерен представить на МАКС-2021 «принципиально новый» самолет

Москва, 23 марта. Госкорпорация «Ростех» планирует показать на авиасалоне МАКС-2021 новый самолет.

На Международном авиакосмическом салоне (МАКС) будет показан широкий спектр разработок Ростеха, включая и «принципиально новый самолет». В госкорпорации не раскрыли, относится ли машина к гражданской или военной области, передает РИА Новости.

«Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет», — говорится в сообщении.

В МАКС-2021 будут принимать участие все холдинги Ростеха. Суммарная площадь экспозиции будет превышать 5 000 квадратных метров. Заявлено участие компаний из 40 государств.

Ранее министр промышленности и Торговли Денис Мантуров раскрыл подробности проведения МАКС-2021.