Ростех намерен представить на МАКС-2021 «принципиально новый» самолет

Москва, 23 марта. Госкорпорация «Ростех» планирует показать на авиасалоне МАКС-2021 новый самолет.
На Международном авиакосмическом салоне (МАКС) будет показан широкий спектр разработок Ростеха, включая и «принципиально новый самолет». В госкорпорации не раскрыли, относится ли машина к гражданской или военной области, передает РИА Новости.
«Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет», — говорится в сообщении.
В МАКС-2021 будут принимать участие все холдинги Ростеха. Суммарная площадь экспозиции будет превышать 5 000 квадратных метров. Заявлено участие компаний из 40 государств.
Ранее министр промышленности и Торговли Денис Мантуров раскрыл подробности проведения МАКС-2021.