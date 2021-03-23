Коллекторам может грозить до 12 лет тюрьмы за применение насилия

Москва, 23 марта. Законопроект об уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность внесен на рассмотрение в Госдуму. Нарушителям может грозить до 12 лет лишения свободы.

Несмотря на принятые ранее законы, регулирующие работу коллекторских организаций и предусмотренную за нарушение прав должников административную ответственность, ряд вопросов так и остался нерешенным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о выделении отдельного состава преступления.

Если коллектор угрожает человеку, пытается испортить его имущество или распространяет о нем порочащие сведения, ему может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. По новой статье УК РФ максимальное наказание составит 12 лет.