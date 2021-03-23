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Коллекторам может грозить до 12 лет тюрьмы за применение насилия

Коллекторам может грозить до 12 лет тюрьмы за применение насилия

Москва, 23 марта. Законопроект об уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность внесен на рассмотрение в Госдуму. Нарушителям может грозить до 12 лет лишения свободы.

Несмотря на принятые ранее законы, регулирующие работу коллекторских организаций и предусмотренную за нарушение прав должников административную ответственность, ряд вопросов так и остался нерешенным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о выделении отдельного состава преступления.

Если коллектор угрожает человеку, пытается испортить его имущество или распространяет о нем порочащие сведения, ему может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. По новой статье УК РФ максимальное наказание составит 12 лет.

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