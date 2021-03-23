Озвучена стоимость спецверсии лифтбека Volkswagen Polo в России

Москва, 23 марта. Отечественные дилеры начинают прием заказов на покупку автомобиля Volkswagen Polo, который посвящен предстоящему чемпионату Европы по футболу.

Новинка ориентирована на любителей данного вида спорта, уточнили в пресс-центре немецкой автомобильной компании. Volkswagen Polo Football Edition планируется представить в комплектации Status, а также дополнить опциями пакета «Медиа». Внешне новая машина будет отличаться специальным значком с названием версии на крышке багажника, а также наличием накладок на пороги.

Стоимость Football Edition со 110-сильным двигателем в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач будет составлять 1 129 900 рублей. За лифтбек с таким же двигателем в паре с шестиступенчатой трансмиссией DSG российским автолюбителям придется отдать 1 179 900 рублей. Polo с турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 л. с. и семиступенчатым «роботом» будет стоить 1 227 900 рублей. Сообщается, что продажи новинки в России начнутся в апреле текущего года, пишет Life.ru.

Ранее стало известно, что пикап Volkswagen Amarok покинул отечественный авторынок. Однако модель ушла из России лишь на время, уточнили представители компании.