Вьетнам одобрил для использования российскую вакцину «Спутник V»

Ханой, 23 марта. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства прошла регистрацию в еще одном государстве.

Препарат одобрили для использования власти Вьетнама. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. Специалисты провели все необходимые клинические исследования и выпустили вакцину в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что первый компонент препарата «Спутник V» получили 6,3 миллиона жителей России. Такие данные озвучил президент РФ Владимир Путин.