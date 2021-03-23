Серия террористических атак на западе Нигера унесла жизни 137 человек

Ниамей, 23 марта. Не менее 137 человек погибли в результате воскресных нападений неустановленных террористов на западе Республики Нигер.

Нападения происходили неподалеку от границ с Мали. Вооруженные люди на мотоциклах нанесли удары по деревням Интазаене, Бакорат и Вистане в департаменте Тилиа.

Первоначально количество жертв оценили в 60 человек, однако по уточненным данным погибли не менее 137 граждан республики. В пострадавшем регионе усилены меры безопасности, правоохранительные органы ведут поиск виновных в кровавом теракте.

Правительство Нигера объявило трехдневный траур начиная с 23 марта.

Соболезнования родственникам погибших принес победивший во втором туре президентских выборов избранный глава Нигера Мохамед Базум.

В наследство от уходящего главы государства он получил нестабильную обстановку на западных рубежах страны, где в последние годы активизировалась связанная с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) группировка «Джамаат Нусра аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM), известная также как «Нусрат аль-Ислам».

Несмотря на продолжающуюся французскую операцию «Бархан», боевики JNIM усилили позиции в Мали, а также в прилегающих районах Нигера и Буркина-Фасо.

1 Организация запрещена на территории РФ.