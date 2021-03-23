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В Роспотребнадзоре допустили, что вакцинироваться «Спутником V» повторно нельзя

В Роспотребнадзоре допустили, что вакцинироваться «Спутником V» повторно нельзя

Москва, 23 марта. Возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» повторно оценила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Повторная вакцинация «Спутником V», скорее всего, невозможна. Это связано с тем, что аденовирусы нужно вводить единовременно. Если делать прививку одним и тем же препаратом, то через два года его компоненты в организме будут разрушаться. Такое действие оказывают антитела, которые способны сохраняться, объяснила Пшеничная.

Повторно вакцинироваться можно другими лекарствами. Это препарат «ЭпиВакКорона», который разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также для повторной прививки подойдет вакцина «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН.

До этого сообщалось, что в отчетах по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» говорится о высокой эффективности препарата. Об этом рассказал главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

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