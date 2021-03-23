Российские медики выявили более 8 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 23 марта. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки составило 8457. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших зафиксировали в 85 субъектах страны. У 11,2% заразившихся не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. Медики зарегистрировали 427 летальных исходов. Полностью вылечиться от COVID-19 смогли еще 10 860 пациентов.

Накануне в России выявили 9284 случая заболевания. Подробные сведения о ситуации с распространением инфекции доступны на портале стопкоронавирус.рф.