Карина Кокс рассказала, как угадать участников шоу «Маска»

Москва, 23 марта. Певица Карина Кокс, участвовавшая в первом сезоне «Маски», дала зрителям ценный совет, как угадать героя шоу по костюму.

Знаменитость скрывалась в образе Волка. Певица дошла до финала, но уступила Льву, которым был Анатолий Цой. Поклонники Кокс и судьи программы были поражены талантом исполнительницы.

Сейчас в самом разгаре второй сезон шоу. Как и в первом, все судьи и зрители находятся в догадках, кто скрывается под масками. Кокс дала россиянам ценную подсказку: она советует обращать внимание на костюмы. По ее словам, маски были подобраны по характеру участников проекта.

«Маска — это либо то, что ты хотел из себя представлять, но стеснялся, либо образ, который ты хотел бы пережить, либо черты, которые в себе видишь. Действительно, все образы глубоко пронизывают человека внутренне. Я узнаю в себе волчицу. Во мне есть приверженность стае. Я семейная, верная и могу порвать, при случае, кого угодно. И мне присуща какая-то звериная выносливость. Я чувствую это в своем характере», — сказала бывшая солистка группы «Сливки» в интервью изданию «СтарХит».

Недавно в Сеть слили возможных участников шоу «Маска». Многие пользователи интернета сомневаются, что сведения достоверны, и напоминают, что в первом сезоне информация, оказавшаяся в Сети, была ложью.