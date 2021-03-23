Эсминец ВМС США покинул акваторию Черного моря

Москва, 23 марта. Шестой оперативный флот США сообщил о выходе американского эсминца Thomas Hudner из акватории Черного моря.

Известно, что судно ВМС США приняло участие в военно-морских учениях Sea Shield 2021, инициированных Румынией. Маневры проходили на протяжении четырех дней при участии боевых кораблей Румынии, Болгарии и Турции. При этом другой американский корабль продолжает находится в Черном море — речь идет о крейсере Monterey, вооруженном 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

Ранее сообщалось о заходе в черноморский регион оснащенного крылатыми ракетами эсминца USS Thomas Hudner ВМС США. Еще один инцидент произошел в заливе Петра Великого на юге Приморского края — по данным Infox, российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» пришлось под угрозой тарана выпроводить из российских территориальных вод эсминец USS John S. McCain.