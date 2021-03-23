Суд продлил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области Меню

Москва, 23 марта. Срок запрета определенных действий экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню продлен до конца апреля по решению Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Мера пресечения Михаилу Меню продлена до 21 апреля, сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова. Кроме того, уголовное дело экс-губернатора будет рассматриваться в Москве, а не в Иваново, об этом суд попросила Генпрокуратура.

Бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня обвинили в растрате 700 миллионов рублей из регионального бюджета. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил, что срок давности по этому делу истекает в апреле 2021 года.