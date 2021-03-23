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Эксперт Сколтеха объяснил причину страха россиян перед технологиями 5G

Эксперт Сколтеха объяснил причину страха россиян перед технологиями 5G

Москва, 23 марта. Отсутствие объяснений основных принципов работы вышек 5G создает страх у населения России перед новыми технологиями беспроводной связи.

Жители России опасаются сетей 5G, причина кроется в отсутствии разъяснений принципов их работы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.

По мнению специалиста, интернет формирует мнение об опасности 5G-вышек. Излучение, исходящее от антенн, якобы вредит здоровью населения.

«Сейчас в Youtube есть множество роликов, включая довольно свежие, которые на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий убеждают аудиторию во вреде 5G. А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет», — объяснил он.

Чтобы решить проблему, Сиволобов предлагает провести разъяснительную работу с гражданами. В качестве примера он приводит Китай, где подобная работа проводится на уровне городских советов с наглядной демонстрацией пользы 5G для экономики и социума.

Специалист подчеркнул, что, согласно исследованиям ВОЗ, излучение от вышек сотовой связи не несет особой опасности для здоровья. Результаты научной работы были подтверждены сотрудниками российского Научно-исследовательского института медицины труда имени Измерова.

Первая пользовательская сеть 5G впервые появилась в России в начале марта. Новая технология доступна в 14 популярных местах Москвы.

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