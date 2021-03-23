Пензенский губернатор не признал вину в получении взятки

Пенза, 23 марта. Иван Белозерцев не считает себя виновным в получении взятки. Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая навестила его в изоляторе.

Однако, как стало известно ФАН, фигурант подтвердил, что бизнесмен Борис Шпигель дарил ему дорогие часы. Белозерцев в настоящее время находится в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его перевезут в СИЗО. Басманный суд Москвы ранее арестовал губернатора до 20 мая.

По данным следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Всем причастным к преступлению Следственный комитет предъявил обвинение.

Ранее сообщалось, что ценности и другое имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева может быть арестовано судом. Наказание за получение взятки, помимо тюремного срока, предусматривает конфискацию имущества. Следствие может ходатайствовать о наложении ареста на машины, банковские депозиты, дорогие часы, денежные наличные средства.