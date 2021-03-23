Обвиненный в педофилии учитель из Якутии получал грамоты от Министерства образования

Якутск, 23 марта. Обвиняемый в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними мальчиками не раз поощрялся почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха. Как стало известно ФАН, мужчина слыл в округе прекрасным семьянином и большим любителем детей.

По данным следствия, в феврале 2021 года воспитатель МБОУ «Екюндюнская основная общеобразовательная школа им. В.П. Трофимовой» в помещении интерната совратил двух малолетних воспитанников.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следствие располагает данными о возможных аналогичных эпизодах преступной деятельности обвиняемого. В этой связи лиц, пострадавших от действий воспитателя либо владеющих информацией о данных происшествиях, просят обратиться к следователю Чирикову Айталу Алексеевичу по телефону 8 914 238-85-80», — сообщила ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Преступные деяния 48-летнего учителя выявили благодаря преступлению, совершенному воспитанниками интерната. Мальчишки сбежали из интерната и угнали автомобиль. После того как их поймали, они рассказали стражам порядка о двойной жизни педагога.

«По имеющимся сведениям, он приглашал мальчиков к себе в кабинет и мастурбировал им. Вообще, о педагоге в округе у людей — только хорошее мнение. Он пропагандировал занятия спортом среди детей и взрослых. По мнению местных жителей, учитель всегда был дружелюбен с детьми и пытался им всячески помочь, если они попадали в трудную ситуацию. Его в 2016 году даже наградили почетной грамотой за успехи в педагогической деятельности. Он женат и воспитывает малолетних сына и дочь», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Педагога по ходатайству следователя до суда отправили за решетку. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.