Покупатели не хотят платить за роскошную квартиру покойной Началовой 100 млн рублей

Москва, 23 марта. Родители покойной певицы Юлии Началовой столкнулись с трудностями при продаже ее роскошной квартиры. За полгода никто из покупателей не приобрел шикарную недвижимость.

После трагичной смерти исполнительницы ее родным досталась доля в трехкомнатной квартире, общая площадь которой составляет около 170 квадратных метров. Апартаменты расположены в одном из элитных жилых комплексов Москвы. В квартире есть огромная кухня, две спальни, два санузла, гостиная и гардеробная.

Сейчас недвижимость Началовой пытаются продать за 100 миллионов рублей, но пока покупатели не готовы платить такую сумму за шикарное жилье. Продавцам уже предлагают немного подвинуться в цене.

«Потенциальные клиенты есть: просмотры риелторы устраивают регулярно. Сейчас родителям предлагают сделать скидку — хотя бы 5%», — рассказал «Собеседнику» один из друзей исполнительницы.

Роскошную квартиру купил Юлии Началовой ее бывший муж, футболист Евгений Алдонин. Впоследствии певица переписала часть недвижимости на своего экс-возлюбленного, хоккеиста Александра Фролова. Исполнительница взяла в долг у избранника 20 миллионов рублей и решила рассчитаться с ним жилплощадью, сообщает Мир 24». Теперь Фролов требует деньги назад, именно поэтому родным Началовой пришлось выставить квартиру на продажу. Друзья покойной певицы возмущены поведением хоккеиста в этой ситуации.