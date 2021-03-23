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Покупатели не хотят платить за роскошную квартиру покойной Началовой 100 млн рублей

Покупатели не хотят платить за роскошную квартиру покойной Началовой 100 млн рублей

Москва, 23 марта. Родители покойной певицы Юлии Началовой столкнулись с трудностями при продаже ее роскошной квартиры. За полгода никто из покупателей не приобрел шикарную недвижимость.

После трагичной смерти исполнительницы ее родным досталась доля в трехкомнатной квартире, общая площадь которой составляет около 170 квадратных метров. Апартаменты расположены в одном из элитных жилых комплексов Москвы. В квартире есть огромная кухня, две спальни, два санузла, гостиная и гардеробная.

Сейчас недвижимость Началовой пытаются продать за 100 миллионов рублей, но пока покупатели не готовы платить такую сумму за шикарное жилье. Продавцам уже предлагают немного подвинуться в цене.

«Потенциальные клиенты есть: просмотры риелторы устраивают регулярно. Сейчас родителям предлагают сделать скидку — хотя бы 5%», — рассказал «Собеседнику» один из друзей исполнительницы.

Роскошную квартиру купил Юлии Началовой ее бывший муж, футболист Евгений Алдонин. Впоследствии певица переписала часть недвижимости на своего экс-возлюбленного, хоккеиста Александра Фролова. Исполнительница взяла в долг у избранника 20 миллионов рублей и решила рассчитаться с ним жилплощадью, сообщает Мир 24». Теперь Фролов требует деньги назад, именно поэтому родным Началовой пришлось выставить квартиру на продажу. Друзья покойной певицы возмущены поведением хоккеиста в этой ситуации.

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