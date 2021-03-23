«Атлас памяти» Росгвардии расскажет о героях, погибших при исполнении служебного долга

Росгвардия запустила новый мультимедийный проект «Атлас памяти», который познакомит всех желающих с объектами, названными в честь героически погибших бойцов и офицеров ведомства. Проект приурочен 210-летию создания войск правопорядка и 5-летию войск национальной гвардии.

«Атлас памяти Росгвардии» включает в себя фотоиллюстрации и сведения о почти двух тысячах объектов. Это учебные заведения, названные в честь погибших росгвардейцев, около полутора тысяч памятников и скульптур, установленных в память героев.

Проект представлен в виде интерактивной карты России, разделенной на субъекты. Во вкладке каждого субъекта пользователи смогут найти информацию о военнослужащих и сотрудниках Росгвардии, героически погибших при исполнении воинского и служебного долга, узнать, в каких городах есть улицы, учебные заведения, боевая и специальная техника, названные в честь росгвардейцев, а также найти места, где установлены памятники героям.

Также на официальном сайте Росгвардии начал работу специальный раздел, посвященный 210-летию создания войск правопорядка, где размещена информация об этапах становления ведомства, его задачах и функциях.

Любители истории не останутся равнодушными к историко-познавательной составляющей раздела. Значительная его часть посвящена истории создания войск Росгвардии, начиная от учреждения внутренней стражи Российской империи и заканчивая войсками национальной гвардии Российской Федерации. Материал содержит уникальные исторические фотоиллюстрации. В частности, посетители сайта смогут узнать обо всех руководителях войск, начиная от генерала от инфантерии, графа Евграфа Федотовича Комаровского, свыше 18 лет командовавшего внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии.

Приятным дополнением к собранной в разделе информации стала подборка фотоальбомов разных служб ведомства, которое охраняет спокойствие граждан на земле, в воде и в воздухе. Также в ближайшее время на сайте появится новый раздел — «Арсенал Росгвардии», посвященный технике и вооружению.

Информационный ресурс «Атлас памяти Росгвардии» находится здесь.