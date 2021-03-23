Падение Байдена вызвало вопросы у Трампа об адекватности президента

Вашингтон, 23 марта. Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы государства Джо Байдена.

Экс-политик задал вопрос о состоянии американского лидера после его падения на трапе самолета. Также Трамп указал на инцидент с оговоркой Байдена. Тогда глава государства назвал вице-президента Камалу Харис президентом.

«Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает?» — поинтересовался бизнесмен.

Ранее телеведущий Андрей Норкин поделился анекдотом о склерозе и маразме после обсуждения здоровья американского президента. Журналист вспомнил шутку о разговоре двух молодых врачей.