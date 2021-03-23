Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Как привести в чувство зарвавшийся Twitter: турецкий опыт и рецепт от Малькевича

Как привести в чувство зарвавшийся Twitter: турецкий опыт и рецепт от Малькевича

Журналист и общественный деятель Александр Малькевич советует российским властям повнимательнее присмотреться к опыту Турции, которая заставила компанию Twitter прислушаться к голосу разума и начать исполнять турецкие законы.

Турецкий опыт может помочь России привести в чувство зарвавшийся Twitter, отмечает гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в комментарии ФАН.

Ранее Малькевич опубликовал в своем Telegram-канале заметку, посвященную капитуляции Twitter перед требованиями турецких властей: соцсеть согласилась открыть офис в Турции, чтобы избежать штрафов и замедления трафика.

«Компании Twitter, похоже, стало жарко в Турции», — отметил Малькевич, комментируя решение соцсети зарегистрировать в этой стране юридическое лицо.

По мнению Малькевича, это хороший знак: значит принятый в Турции закон об интернете, направленный на борьбу с киберпреступлениями и защиту прав пользователей соцсетей, работает. Требования турецких властей распространяются на платформы, число пользователей которых превышает миллион человек. Согласно этому закону, все соцсети обязаны хранить данные пользователей на территории Турции.

гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич

Twitter и другие компании должны реагировать на поступающие от властей запросы об удалении контента в течение 48 часов, если будет обнаружено нарушение конфиденциальности пользователей. В случае отказа выполнить требования нарушителей ждут огромные штрафы, а также запрет на рекламу. Ранее Twitter в Турции уже столкнулся с огромными штрафами и попал в список компаний, которым местные власти запретили размещать рекламу. Аналогичные меры были приняты к Facebook, YouTube, Instagram и TikTok. После этого Facebook, YouTube и TikTok зарегистрировали в Турции юридические лица, Twitter игнорировал эти требования дольше всех, но тоже капитулировал, отмечает Александр Малькевич.

«Риск потерять доход заставил их пойти на уступки, а тем временем у нас в стране Twitter упорно отказывается исполнять требования закона, что не мешает им отлично зарабатывать на рекламе», — говорит Малькевич, называя это политикой двойных стандартов.

По словам журналиста, с Россией Twitter по-прежнему отказывается поддерживать «открытый публичный диалог».

«Что, только с помощью кнута удается наладить удобную для всех коммуникацию в рамках закона?» — задает вопрос собеседник ФАН, отмечая, что половина россиян считает незаконной блокировку страниц российских пользователей и организаций в Twitter и Facebook и требует реакции властей.

России следует активнее развивать отечественные соцсети, говорят политики и эксперты

«Вопрос: чем мы хуже Турции? Чего ждем? — говорит Александр Малькевич. — Еще в 2019 году я лично в Общественной палате России предлагал принять жесткий закон, который обязал бы западные соцсети открыть представительства в нашей стране. Меня тогда много критиковали за это предложение.

А вот Турция пошла на это, и что мы видим? — Все, как миленькие, и даже Twitter, все выполняют. Никто не хочет терять рынок. А мы даже специальный закон принять не можем, и это вопрос к законодателям. Я не устаю напоминать, что вопросы информационного суверенитета должны быть для нас в приоритете.

Если Twitter не будет выполнять российские законы, он должен быть закрыт, а для начала их нужно лишить возможности зарабатывать в нашей стране на рекламе, идти по пути снижения трафика. Если не поможет — тогда блокировка».

«Но начинать надо не с блокировки, а с выстраивания эффективного экономического механизма, таков мой рецепт», — подчеркнул Александр Малькевич.

16 марта Роскомнадзор сообщил, что через месяц Twitter в России может быть заблокирован, если компания не начнет оперативно удалять запрещенную информацию. Ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в ответ на отказ выполнить требования российского законодательства по удалению запрещенного контента.

Новости партнеров