Как привести в чувство зарвавшийся Twitter: турецкий опыт и рецепт от Малькевича

Журналист и общественный деятель Александр Малькевич советует российским властям повнимательнее присмотреться к опыту Турции, которая заставила компанию Twitter прислушаться к голосу разума и начать исполнять турецкие законы.

Турецкий опыт может помочь России привести в чувство зарвавшийся Twitter, отмечает гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в комментарии ФАН.

Ранее Малькевич опубликовал в своем Telegram-канале заметку, посвященную капитуляции Twitter перед требованиями турецких властей: соцсеть согласилась открыть офис в Турции, чтобы избежать штрафов и замедления трафика.

«Компании Twitter, похоже, стало жарко в Турции», — отметил Малькевич, комментируя решение соцсети зарегистрировать в этой стране юридическое лицо.

По мнению Малькевича, это хороший знак: значит принятый в Турции закон об интернете, направленный на борьбу с киберпреступлениями и защиту прав пользователей соцсетей, работает. Требования турецких властей распространяются на платформы, число пользователей которых превышает миллион человек. Согласно этому закону, все соцсети обязаны хранить данные пользователей на территории Турции.

Twitter и другие компании должны реагировать на поступающие от властей запросы об удалении контента в течение 48 часов, если будет обнаружено нарушение конфиденциальности пользователей. В случае отказа выполнить требования нарушителей ждут огромные штрафы, а также запрет на рекламу. Ранее Twitter в Турции уже столкнулся с огромными штрафами и попал в список компаний, которым местные власти запретили размещать рекламу. Аналогичные меры были приняты к Facebook, YouTube, Instagram и TikTok. После этого Facebook, YouTube и TikTok зарегистрировали в Турции юридические лица, Twitter игнорировал эти требования дольше всех, но тоже капитулировал, отмечает Александр Малькевич.

«Риск потерять доход заставил их пойти на уступки, а тем временем у нас в стране Twitter упорно отказывается исполнять требования закона, что не мешает им отлично зарабатывать на рекламе», — говорит Малькевич, называя это политикой двойных стандартов.

По словам журналиста, с Россией Twitter по-прежнему отказывается поддерживать «открытый публичный диалог».

«Что, только с помощью кнута удается наладить удобную для всех коммуникацию в рамках закона?» — задает вопрос собеседник ФАН, отмечая, что половина россиян считает незаконной блокировку страниц российских пользователей и организаций в Twitter и Facebook и требует реакции властей.

«Вопрос: чем мы хуже Турции? Чего ждем? — говорит Александр Малькевич. — Еще в 2019 году я лично в Общественной палате России предлагал принять жесткий закон, который обязал бы западные соцсети открыть представительства в нашей стране. Меня тогда много критиковали за это предложение. А вот Турция пошла на это, и что мы видим? — Все, как миленькие, и даже Twitter, все выполняют. Никто не хочет терять рынок. А мы даже специальный закон принять не можем, и это вопрос к законодателям. Я не устаю напоминать, что вопросы информационного суверенитета должны быть для нас в приоритете. Если Twitter не будет выполнять российские законы, он должен быть закрыт, а для начала их нужно лишить возможности зарабатывать в нашей стране на рекламе, идти по пути снижения трафика. Если не поможет — тогда блокировка».

«Но начинать надо не с блокировки, а с выстраивания эффективного экономического механизма, таков мой рецепт», — подчеркнул Александр Малькевич.

16 марта Роскомнадзор сообщил, что через месяц Twitter в России может быть заблокирован, если компания не начнет оперативно удалять запрещенную информацию. Ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в ответ на отказ выполнить требования российского законодательства по удалению запрещенного контента.