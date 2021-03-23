Смертельное ДТП произошло на трассе под Алтаем

Горно-Алтайск, 23 марта. Водитель легковушки врезался в большегруз на трассе Алейск — Барнаул. Один человек погиб на месте.

Трагический инцидент на дороге произошел днем, когда водитель легкового автомобиля Honda CRV направлялся в сторону Алейска. Уточняется, что 58-летний автомобилист не справился с управлением, и иномарку занесло на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с фурой МАЗ.

Водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП.

В Ленобласти произошла авария с двумя большегрузами и легковушкой, сообщал сайт 360tv.ru. В результате аварии погибли два человека.