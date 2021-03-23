Штурм «Шапитолия» в Киеве продемонстрировал намерение Авакова стать премьером Украины

Беспорядки радикалов в центре Киева у офиса президента Украины — это наглядная демонстрация силы министра МВД Арсена Авакова, мечтающего занять пост премьер-министра этой страны. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший события в столице «незалежной».

Беспорядки, унижение и сила

Прошедший 20 марта в центре Киева митинг сторонников осужденного за похищение и пытки человека радикала Сергея Стерненко обернулся масштабными беспорядками и очередным унижением президента Украины Владимира Зеленского. Собравшиеся перед офисом президента националисты обстреляли здание петардами и файерами, разбили стекла, подожгли входные двери, а также разрисовали фасад угрозами и оскорблениями в адрес «пана Зе». С не лишенной юмора отсылкой к американскому «штурму Капитолия» беснования радикалов у офиса президента в соцсетях назвали «штурмом Шапитолия».

Примечательно, что беспорядки в центре украинской столицы происходили при полном попустительстве полиции. Массовых задержаний не случилось ни тогда, ни позже. Сторонники радикального крыла националистов празднуют победу. Уже анонсированы новые акции.

При этом несмотря на то, что радикалы выкрикивали множество оскорблений в адрес министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, именно последний стал одним из ключевых бенефициаров «штурма Шапитолия».

Разберемся, почему так получилось.

Сейчас на Украине остро чувствуется приближение очередного политического обострения. СНБО, недавно превратившийся в новый коллективный политический орган, анонсировал новый виток репрессий против украинского бизнеса, поддерживающего партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и крупных олигархов: Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова и других. Это знаменует новый передел украинской промышленности.

Параллельно формируется политическая интрига вокруг следующего состава кабмина Украины. Петр Порошенко, используя американские связи, стремится вынудить Зеленского пойти на коалицию с «Евросолидарностью». Одновременно экс-президент жаждет занять пост главы правительства и, тем самым, политически нейтрализовать «пана Зе».

В свою очередь, «творческий коллектив» пропрезидентской фракции «Слуга народа» готовит коалицию с Юлией Тимошенко и пулом мелких партий, чтобы удержать Верховную раду в обмен на ключевые посты в кабмине. На фоне этой движухи, участники которой все больше напоминают пресловутых пауков в банке, потихоньку разворачивает свою предвыборную кампанию на президентский пост мэр Киева Владимир Кличко.

Дело Стерненко также является политической акцией. Как это часто бывает внутри украинского политикума, оно имеет множество бенефициаров: от Порошенко, который стремится стать лидером правого политического крыла, до так называемых «соросят», использующих прецедент со Стерненко как инструмент давления на Зеленского по теме судебной реформы.

Весь этот запутанный клубок взаимных интриг производит довольно отталкивающее впечатление. А еще все эти комбинации на свою беду игнорируют Арсена Авакова — силовика, сфокусировавшего в своих руках всю полноту власти правоохранительных органов Украины. На фоне растущих возможностей МВД и его министра стремительно теряет свое влияние СБУ. «Штурм Шапитолия» радикалами, организовавшими на Банковой настоящее побоище, лишь усиливает это впечатление.

Сила Авакова кроется не только в контроле над полицией и Госпогранслужбой. Арсен Борисович является одним из покровителей радикального крыла националистов, из числа которых сформировано числящееся в структуре МВД подразделение спецназначения «Азов». Кроме того министр имеет большое влияние на «Нацкорпус» — гражданское крыло «Азова». Активисты «Нацкорпуса» в последнее время отметились рядом нападений на оппонентов власти — сторонников ОПЗЖ и партии Анатолия Шария.

Своим демонстративным бездействием на Банковой 20 марта глава МВД наглядно продемонстрировал, кто в Киеве контролирует улицу и что может случиться, если он, Аваков, чуть «отпустит вожжи». Напомним, что ранее акции радикалов проходили под контролем полиции, и близко не подпускавшей «отмороженный элемент» к зданиям администрации. А тут вдруг она взяла и подпустила!

Фактически Аваков напомнил Зеленскому, кому тот обязан своим относительным спокойствием на улице — и личной безопасностью. До этого, кстати, состоялась еще и агрессивная акция радикалов напротив офиса генерального прокурора — но тогда, видимо, Зеленский намека не понял…

Министр в ожидании «прыжка»

Своими действиями Аваков дал понять, что никакие политические конструкции на Украине без его персоны невозможны. Поэтому нежелание «пана Зе» допускать Арсена Борисовича в круг принятия решений — это со стороны президента очень опасное заблуждение. Попутно министр МВД толсто намекает Зеленскому и его команде, что новый передел активов на «незалежной» возможен только с учетом аваковских интересов.

Кстати, недавний рейдерский захват «Центрэнерго» и смена руководства этого предприятия, ранее контролировавшегося Игорем Коломойским, проходили при поддержке полицейского спецназа. Тогда Аваков сделал одолжение Зеленскому, во многом — из-за американских санкций. Теперь в качестве ответной благодарности Аваков ждет политических и экономических инвестиций.

Тот силовой актив, которым располагает министр МВД Украины, очень востребован на «незалежной». Если Зеленский не захочет удовлетворить требования Авакова, что ж, тогда Арсен Борисович подастся в стан оппонентов президента Украины. С учетом всего этого «штурм Шапитолия» можно рассматривать еще и как завуалированное аваковское приглашение к «диалогу» в адрес основных политических и финансово-промышленных сил Украины. Точнее — к «аукциону», по итогам которого министр поддержит тех, кто предложит ему больше.

Отлично чувствуя подходящий момент, Аваков именно сейчас демонстрирует возврат к активной политической деятельности. В марте 2021 года он дал два программных интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону и принял участие в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1». В обоих случаях Аваков постарался подать себя как независимую фигуру, находящуюся над схваткой. Правда, одновременно — ничего не поделаешь, таковы правила игры! — министру МВД приходится демонстрировать свою приверженность «идеалам Евромайдана».

Надо сказать, что Арсен Борисович весьма амбициозен и совсем не прочь стать первым вице-премьером, а то и премьером-министром Украины. Он отчетливо осознает, что его политический взлет из кресла министра МВД возможен только в условиях жесточайшего политического кризиса или даже войны, когда Зеленскому понадобится «кризисный» премьер-силовик для удержания контроля над страной. Понимая это, Арсен Борисович вполне может сам спровоцировать этот кризис. Если, конечно, увидит критическую уязвимость Зеленского.

Следует уточнить, что Аваков, несмотря на его большие силовые ресурсы, подобно «пану Зе», тоже находится в неустойчивом положении. Большинство его ресурсов сконцентрированы в рамках занимаемой им сейчас должности. Таким образом, если Зеленскому или кому-то еще удастся лишить Авакова портфеля министра МВД, для него это станет серьезным ударом. Собственно, из-за этого министр регулярно и устраивает на улице «встряску», тем самым демонстрируя свою силу и возможности.

Так или иначе, Аваков не всесилен. Более того, сейчас он находится в политической изоляции. Новая администрация США настроена по отношению к Авакову скептически, видя в нем слишком сильную и независимую фигуру — команде Джо Байдена нужны личности попроще. Поэтому министр МВД, скорее всего, будет искать себе союзников внутри «незалежной».

Оптимальным вариантом тут является Зеленский — президент, лишенный силового ресурса, да и вообще откровенно слабая фигура. При дальнейшем ослаблении СБУ и смене ее главы Ивана Баканова (еще одного слабого руководителя), Зеленский может поставить и на Авакова. Это будет тем более вероятно, если янки вынудят Зеленского отдать кресло премьер-министра Петру Порошенко — тогда «пану Зе» срочно понадобится мощный противовес экс-президенту. Никого лучше Авакова в украинском политикуме для такой роли не найти.

Все это совсем не означает, что при первом же удобном случае Арсен Борисович не избавится и от Зеленского, и от Порошенко. Избавится — и глазом не моргнет: закон жизни пауков в банке никто не отменял. Если понадобится, министр МВД будет дожидаться этого «светлого момента» столько, сколько надо, одновременно устраивая «партнерам» новые «штурмы Шапитолия», чтобы те не расслаблялись.

Рано или поздно, Аваков все же попробует допрыгнуть до политического Олимпа Украины — в этом можно не сомневаться. И чем слабее становится Зеленский, тем ближе день такого «прыжка».