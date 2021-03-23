Рублю предрекли фундаментальное укрепление в 2021 году

В текущем году на фоне дорогой нефти, повышения ключевой ставки Банка России и восстановления российской экономики прослеживается серьезный, фундаментальный потенциал укрепления рубля. Подробнее о ситуации с отечественной валютой — в материале ФАН.

Доллар на открытии торгов стоит 75,19 рубля, евро — 89,71, свидетельствуют данные Московской биржи.

Перспективы рубля к апрелю

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что главный положительный фактор для российского рубля — это начало цикла повышения ставок. Инвесторы уверены, что Банк России не будет повторять ошибки Банка Турции и наконец года ключевая ставка составит 5,5–6%. Повышение ставки сильно затормозит отток капитала и, несмотря на серьезные санкционные риски, привлечет в Россию горячий капитал.

«Россия не может исключать угрозу отключения страны от системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Однако о данной угрозе, как и о санкциях в отношении ОФЗ, говорят уже несколько лет. Рынки привыкли к данным разговорам. Нефть также находятся на комфортном уровне. В обозримом будущем она останется в пределах нашего таргета в 60–70 долларов за баррель Brent. До конца марта мы ориентируемся на курс 73–75 рублей за доллар и 87–90 — за евро. Рынки опасаются, что финансовый кризис в Турции станет глобальным и может вызвать суверенный дефолт одной из проблемных в долговом плане стран. В том числе Украины, пик по украинским долгам приходится на сентябрь», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, в текущем году на фоне дорогой нефти, повышения ключевой ставки Банка России, и восстановления российской экономики прослеживается серьезный, фундаментальный потенциал укрепления рубля. Ближе к лету дополнительный спрос на рубль будут оказывать деньги международных спекулянтов, которые будут подбирать российские дивидендные акции («Сбер», «Сургут» преф., «Северсталь») в преддверии закрытия реестра по дивидендным выплатам.

«Дополнительный приток в российские акции в такие периоды на Московской бирже может достигать несколько сотен миллионов долларов. Но чтобы купить акции, надо сначала купить российский рубль. Уровни 72–73 рублей за доллар и 86–88 за евро вероятны уже весной 2021 года», — заключил Александр Разував.

«Турецкий фактор»

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что на торгах 22 марта рубль значительно ослаб к доллару, который превысил отметку 75 рублей, и к евро, который торговался выше 89 рублей. Причины заключаются в резком падении турецкой лиры — валюта ослабла к доллару на 17%. Это следствие того, что накануне президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу Центрального банка (четвертого за последние два года). Турецкая лира с 2018 года слабеет к мировым валютам, инфляция в стране растет (превышая уровень таргета в 5% в три с лишним раза). Для сокращения темпов роста инфляции турецкий регулятор повышает ключевую ставку — на прошлой неделе ЦБ Турции поднял ее с 17% до 19%, что и стало причиной смены руководителя. Эрдоган резко против ужесточения денежно-кредитной политики в стране, однако ситуация не меняется — курс национальной валюты снижается, инфляция растет.

«Ситуация в Турции грозит валютным кризисом, который способен прокатиться по развивающимся рынкам (в том числе и российскому). На этом фоне инвесторы снижают интерес к рисковым активам, к которым относятся и бумаги российских эмитентов. Кроме того, давление на рубль оказывают перспективы новых санкций со стороны США и ЕС, которые были озвучены на прошлой неделе. Нефтяные котировки также корректируются из-за опасений восстановления спроса по причине третьей волны пандемии в Европе. «Турецкий фактор» может оказать кратковременное воздействие на курс рубля. Возможен отскок через две-три сессии. Но сегодня рубль продолжает падение — курс доллара на открытии составил 75,09 рубля, курс евро — 89,42 рубля», — пояснил Артем Деев.

По его мнению, снижению рубля будут способствовать санкции и падение нефтяных котировок. В среднесрочной перспективе рубль может ослабнуть до 80 в паре с долларом и до 90 в паре с евро.