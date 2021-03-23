Пандемия стала причиной шестикратного роста безработицы в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 марта. На конец 2020 года в Санкт-Петербурге было 102,5 тысячи нетрудоустроенных. Это в шесть раз больше, чем в докризисный год.

Эта информация была опубликована на сайте властей города. После скачка безработицы из-за пандемии, власти отмечают положительную динамику на рынке труда. Смольный сообщает, что число безработных значительно снизилось за третий квартал года.

За время кризиса в Санкт-петербурге появилось 32 тысячи новых рабочих мест. Также, было зарегистрировано 99 823 самозанятых гражданина. Кроме этого, для восстановления докризисных показателей запустили программу «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография». Он позволял пройти переподготовку, чтобы освоить новую специальность. Сообщается, что переподготовку в рамках программы прошли более 10 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Властям удалось взять обстановку под контроль благодаря массовой вакцинации.