Старшая дочь Табакова после его ухода к Зудиной считала отца предателем

Москва, 23 марта. Отношения между режиссером Олегом Табаковым и его дочерью Александрой были острыми из-за ухода артиста к молодой возлюбленной Марине Зудиной. Старшая дочь считала отца предателем.

О тяжелых отношениях отца и дочери в эфире программы «Судьба человека» рассказал бывший возлюбленный Александры — Андрей Ильин. По его словам, дочь Табакова была против, чтобы он шел работать в театр к Олегу Павловичу.

«У Саши Табаковой с отцом Олегом Павловичем были острые отношения. Потом эта острота, слава Богу, немного притупилась, но ненадолго. Я все время был посредником между ним и внучкой Полиной. Передавал ей от него какие-то подарки», — сказал Ильин в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Уход Табакова к Марине Зудиной Александра расценила как предательство. После развода родителей дочь режиссера перестала общаться с отцом.

Табаков, по словам Ильина, был обижен на дочь. В разговоре с гражданским мужем Александры известный режиссер жаловался, что делал для семьи все, а дети так неблагодарно поступают.

«Его печалило, что он потерял уважение в этой семье. Его в том доме действительно не уважали», — добавил Ильин.

С первой женой Табаков расстался в 1994 году. После разрыва с ней он оформил официальные отношения с Мариной Зудиной, с которой начал встречаться за десять лет до их брака, сообщает телеканал RT.