Число обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе за месяц увеличилось в пять раз

Луганск, 23 марта. Украинские военные все чаще обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик. Число обстрелов ВСУ за месяц увеличилось в пять раз.

Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Отметим, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе заседания обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе. По итогам мероприятия были приняты некоторые решения, однако они засекречены. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решено пересмотреть пять сценариев под Донбассу.

В МИД ЛНР предположили, что Киев намерен отказаться соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе.

«Количество обстрелов после заседания СНБО Украины 19 февраля, где было принято некое засекреченное решение по Донбассу, увеличилось в среднем в пять раз, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала подтягивание Украиной более 200 единиц тяжелой техники к линии соприкосновения», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее попытался заверить послов стран «Большой семерки», что Киев якобы готов в любой момент провести переговоры в любом формате «для принятия конкретных решений и возвращению к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе».

Мирошник напомнил, что Киев после принятия дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года не принял ни одного акта для политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Как сообщал сайт 360tv.ru, представитель Украины в «нормандской четверке» на последней видеоконференции политических советников руководителей делегаций заявил об отказе от режима прекращения огня. Также сообщалось, что Киев отверг предложения Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе.