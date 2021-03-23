Помощь саратовским фермерам: лучшие торговые места и налоговые льготы

Саратов, 23 марта. Глава областного правительства Роман Бусаргин подписал постановление о поддержке малых форматов торговли. В понедельник мэр Михаил Исаев утвердил шесть площадок для проведения овощных ярмарок.

«Поддержка малого бизнеса не должна ограничиваться налоговыми льготами. Важно обеспечить для жителей законную возможность реализации выращенной или произведенной продукции. Это выгодно и покупателям – приобрести качественные и натуральные продукты можно будет напрямую. Данный вопрос рассматривался на федеральном уровне. Подписано постановление о мерах по поддержке малых форматов торговли на территории области. Органам местного самоуправления рекомендовано выделить специально обустроенные торговые места на площадках с наибольшей проходимостью для фермерских хозяйств и граждан, имеющих личное подсобное хозяйство, занимающихся садоводством и огородничеством», — написал Бусаргин в Instagram.

Фермер Петр Скориков рассказал корреспонденту ФАН, что уже несколько лет приезжает торговать в Саратов. Он надеется, что поддержка властей поможет укрепить его бизнес.

«Я уже лет восемь торгую на ярмарках овощами из своих теплиц. Есть и небольшой мясной бизнес, выращиваю свиней. С прибылью не очень хорошо, как всегда у фермеров: хочешь потерять деньги — вложи их в сельское хозяйство. Надеюсь, что власти продолжат нас поддерживать. Налоговые льготы приходятся очень кстати, если они сохранятся, мой бизнес сможет полноценно встать на ноги», — резюмировал фермер.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Саратовской области ожидается засуха. В рамках меры безопасности власти возобновили лиманное орошение.