Квоту на добычу рыбы выдали коренным малочисленным народам Дальнего Востока

Владивосток, 23 марта. Квоту на добычу рыбы выдали коренным малочисленным народам Приморского края. Утверждены все направленные заявки, сообщили в агентстве по рыболовству региона.

Более 8,6 тонны анадромных видов рыбы распределили для традиционного промысла. Квоту получили районы, в которых проживают представители коренных малочисленных народов Приморья. Более 4,8 тонны тайменя распределили в Красноармейском районе, в Тернейском районе — 2,5 тонны гольца. В Ольгинском районе распределили 1,4 тонны азиатской зубастой корюшки, передает «Контингент».

Коренным жителям, для которых рыболовство является традиционным видом промысла, в сутки разрешается вылавливать определенное количество рыбы. Согласно норме, улов должен составлять не более 100 корюшек и одного тайменя в день.

До этого жителей Приморского края предупредили об опасности выезда на автомобилях на ледовое поле водоемов. В настоящий момент оно практически полностью разрушено, что несет угрозу жизни людей. Кроме того, за выход на лед во время запрета предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей.