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Квоту на добычу рыбы выдали коренным малочисленным народам Дальнего Востока

Квоту на добычу рыбы выдали коренным малочисленным народам Дальнего Востока

Владивосток, 23 марта. Квоту на добычу рыбы выдали коренным малочисленным народам Приморского края. Утверждены все направленные заявки, сообщили в агентстве по рыболовству региона.

Более 8,6 тонны анадромных видов рыбы распределили для традиционного промысла. Квоту получили районы, в которых проживают представители коренных малочисленных народов Приморья. Более 4,8 тонны тайменя распределили в Красноармейском районе, в Тернейском районе — 2,5 тонны гольца. В Ольгинском районе распределили 1,4 тонны азиатской зубастой корюшки, передает «Контингент».

Коренным жителям, для которых рыболовство является традиционным видом промысла, в сутки разрешается вылавливать определенное количество рыбы. Согласно норме, улов должен составлять не более 100 корюшек и одного тайменя в день.

До этого жителей Приморского края предупредили об опасности выезда на автомобилях на ледовое поле водоемов. В настоящий момент оно практически полностью разрушено, что несет угрозу жизни людей. Кроме того, за выход на лед во время запрета предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей.

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