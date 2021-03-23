Прокуратура проверит условия содержания животных в Казанском цирке. ФАН-ТВ

Правоохранители уже начали проверку цирка, речь о его закрытии пока не идет. Следователи оценят действия работников цирка, которые несли ответственность за животных и их появление на манеже.

Напомним, происшествие случилось 21 марта на арене Казанского государственного цирка. Во время представления индийские слонихи Дженни и Магда начали драку, одна напала на другую. В результате животное упало за борт арены в зрительный зал. Дрессировщики задержали слонов на манеже и не дали им пойти дальше. Зрители разбежались в стороны, никто не пострадал. Те, кто находились с телефонами в руках и снимали шоу, запечатлели на видео и внеплановый эпизод со слонами.

Следователи измерили расстояние между бортом манежа и первым рядом кресел на трибунах. Проверка продолжается.

«Прокуратурой района с привлечением профильных специалистов будет проведена проверка, в частности, условий содержания животных, а также безопасности граждан, посетителей данных зрелищных мероприятий. После представления справок специалистов будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования и их характере», — отметил заместитель прокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин.

По сообщению заместителя прокурора, речь о приостановке работы цирка не идет. Как утверждают сами работники учреждения, зрителям опасность не грозила, слоны выясняли отношения из ревности. Так ли это, все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.