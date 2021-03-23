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Ближний Восток

Теракт в Салах эд-Дине и атака на колонну коалиции — что произошло в Ираке 19-22 марта

Арест «куратора жен ИГ» и теракт — что произошло в Ираке 19-22 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 19-22 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

21 марта в Аппарате национальной безопасности Ирака сообщили о покушении на офицера контрразведки Махмуда Лейса в районе Аль-Мансур. Неизвестный выстрелил в военнослужащего, который впоследствии скончался в больнице.

Лейс являлся сотрудником Управления по борьбе с терроризмом Аппарата контрразведки.

22 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о задержании боевика ИГ Абу Хатаба, который курировал поставку «жен» для террористов группировки. Операция по его аресту проводилась в районе Аль-Дора.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

19 марта пресс-секретарь Управления полиции в провинции Халабджа Барзан Осман заявил о нападении на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана (ДПК).

Неизвестные обстреляли офис партии из автоматов, после чего охрана здания открыла ответный огонь. Данных о погибших и раненых не поступало.

Провинция Найнава

В Мосуле в ходе операции по поимке террористов задержаны 11 боевиков «Исламского государства».

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Представитель командующего ВС Ирака 20 марта сообщил о ликвидации укрытий подполья «Исламского государства» на севере от Джаляули.

Четыре пещеры боевиков ИГ уничтожены в районе Зур Шейх Баба. В убежищах найдены схроны с оборудованием, амуницией и продовольствием.

Провинция Киркук

Управление военной разведки Минобороны Ирака сообщило 22 марта о задержании двух представительниц подполья «Исламского государства» в уезде Аз-Заб округа Аль-Хавиджа. Одна из задержанных курировала вопросы оказания социальной помощи боевикам ИГ.

Провинция Салах эд-Дин

20 марта региональное управление полиции сообщило о теракте на юге провинции. Террористы совершили нападение на командира 13-го полка МВД Ирака Мохи аль-Хашамави в районе Ясриб. Возле его автомобиля прогремел взрыв. Никто из военных не пострадал, однако погиб пожилой мужчина, который находился неподалеку от места происшествия.

В Аппарате национальной безопасности Ирака сообщили о нападении на конвой Международной коалиции 20 марта. Взрыв прогремел на пути следования колонны материально-технического обеспечения. Ответственность за атаку на себя взяла группировка «Аль-Мукавама ад-Дувалия». 

Южный Ирак

Провинция Ди Кар

19 марта региональное управление полиции сообщило о разгоревшемся межплеменном конфликте в районе Сук аш-Шуюх. Спор о сельскохозяйственных угодьях перерос в перестрелку с использованием пулеметов и артиллерии. В результате стрельбы погиб ребенок, его мать госпитализирована с тяжелыми ожогами. Повреждены несколько жилых зданий.

Провинция Мисан

Региональное управление полиции 19 марта заявило о задержании лидера крупнейшей банды наркоторговцев к юго-востоку от Аль-Амары, в округе Аль-Маджар Аль-Кабир. 

В тот же день полицейские арестовали в Мисане троих убийц.

Кроме того, пойман главарь банды, которая занималась рэкетом.

Политика

Журналист и политолог Ибрагим Ас-Сумайда, задержанный 20 марта за оскорбление органов государственной власти, отпущен под залог. Статья, по которой был арестован репортер, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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