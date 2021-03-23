Теракт в Салах эд-Дине и атака на колонну коалиции — что произошло в Ираке 19-22 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 19-22 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

21 марта в Аппарате национальной безопасности Ирака сообщили о покушении на офицера контрразведки Махмуда Лейса в районе Аль-Мансур. Неизвестный выстрелил в военнослужащего, который впоследствии скончался в больнице.

Лейс являлся сотрудником Управления по борьбе с терроризмом Аппарата контрразведки.

فيديو| كاميرات المراقبة ترصد عملية اغتيال عقيد في جهاز المخابرات العراقية يدعى محمود ليث في منطقة المنصور وسط #بغداد#العراق pic.twitter.com/GcEBtKOFU9 — صوت الدار (@So_Aldar) March 22, 2021

22 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о задержании боевика ИГ Абу Хатаба, который курировал поставку «жен» для террористов группировки. Операция по его аресту проводилась в районе Аль-Дора.

بناءاً على معلومات استخبارية، تمكن الأبطال في فرقة المشاة السابعة عشر ضمن قيادة عمليات #بغداد من اعتقال إرهابيين جنوبي العاصمة، حيث كان احدهما المسؤول عن زوجات المهاجرين في عصابات #داعش الإرهابية. pic.twitter.com/KmFrBw58yn — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 22, 2021

Северный Ирак

Иракский Курдистан

19 марта пресс-секретарь Управления полиции в провинции Халабджа Барзан Осман заявил о нападении на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана (ДПК).

Неизвестные обстреляли офис партии из автоматов, после чего охрана здания открыла ответный огонь. Данных о погибших и раненых не поступало.

تعرض مبنى فرع الديمقراطي الكوردستاني في حلبجة لاطلاق نار من قبل "مجهولين" https://t.co/BBVnRBE6VQ pic.twitter.com/wMZAzr4dlB — Basnews عربية (@basnewsar) March 19, 2021

Провинция Найнава

В Мосуле в ходе операции по поимке террористов задержаны 11 боевиков «Исламского государства».

العراق: اعتقال 11 داعشيًا بمناطق متفرقة في «نينوى» - https://t.co/22oOdDkdaT pic.twitter.com/Un2F9Hgcod — Libya Alaan channel - قناة ليبيا الآن (@Libyaalaantv) March 22, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Представитель командующего ВС Ирака 20 марта сообщил о ликвидации укрытий подполья «Исламского государства» на севере от Джаляули.

Четыре пещеры боевиков ИГ уничтожены в районе Зур Шейх Баба. В убежищах найдены схроны с оборудованием, амуницией и продовольствием.

موجز اخبار القوات الامنية ليوم 20 اذار:

- في #ديالى: تدمير ثلاثة أوكار.

- في #الانبار : العثور على حزامين ناسفين و3 صواريخ قاذفة.

- في #بغداد: العثور على ثلاثة أوكار خلال عملية تطهير منطقة الطابي شمالي العاصمة. pic.twitter.com/N9br1xUzi8 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 20, 2021

Провинция Киркук

Управление военной разведки Минобороны Ирака сообщило 22 марта о задержании двух представительниц подполья «Исламского государства» в уезде Аз-Заб округа Аль-Хавиджа. Одна из задержанных курировала вопросы оказания социальной помощи боевикам ИГ.

تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من القبض على ارهابيتين تنتميان الى عصابات #داعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك pic.twitter.com/Z5ND46KVUB — نبض الفرات (@althughur) March 22, 2021

Провинция Салах эд-Дин

20 марта региональное управление полиции сообщило о теракте на юге провинции. Террористы совершили нападение на командира 13-го полка МВД Ирака Мохи аль-Хашамави в районе Ясриб. Возле его автомобиля прогремел взрыв. Никто из военных не пострадал, однако погиб пожилой мужчина, который находился неподалеку от места происшествия.

استشهاد مدني وإصابة منتسبين اثنين باستهداف إرهابي في ناحية يثرب#قناة_الفلوجة | https://t.co/vSQXpQf3Tz pic.twitter.com/lWV3TMGUNA — قناة الفلوجة-الأخبار (@alfallujahNews) March 20, 2021

В Аппарате национальной безопасности Ирака сообщили о нападении на конвой Международной коалиции 20 марта. Взрыв прогремел на пути следования колонны материально-технического обеспечения. Ответственность за атаку на себя взяла группировка «Аль-Мукавама ад-Дувалия».

عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف في محافظة صلاح الدينhttps://t.co/IKcNJDchqr — Rojname Kurdish News ☀️ (@Rojname_com) March 21, 2021

Южный Ирак

Провинция Ди Кар

19 марта региональное управление полиции сообщило о разгоревшемся межплеменном конфликте в районе Сук аш-Шуюх. Спор о сельскохозяйственных угодьях перерос в перестрелку с использованием пулеметов и артиллерии. В результате стрельбы погиб ребенок, его мать госпитализирована с тяжелыми ожогами. Повреждены несколько жилых зданий.

مقتل امرأة عراقية وطفلها في نزاع عشائري استخدمت فيه القاذفات بمنطقة سوق الشيوخ بمحافظة #ذي_قار في #العراق pic.twitter.com/gNCM2yTuk4 — آراء (@araaaatv) March 19, 2021

Провинция Мисан

Региональное управление полиции 19 марта заявило о задержании лидера крупнейшей банды наркоторговцев к юго-востоку от Аль-Амары, в округе Аль-Маджар Аль-Кабир.

الإطاحة بأكبر تجار المخدرات في ميسان - https://t.co/yYmydpAWKG pic.twitter.com/PulBS2CvRN — المركز الخبري الوطني (@nnciraq) March 19, 2021

В тот же день полицейские арестовали в Мисане троих убийц.

بتهمة القتل العمد.. شرطة ميسان تطيح ب3 مطلوبين في الحي العسكري (صورة)

https://t.co/u2sCbteaop — NAS news - ناس (@NASnews3) March 19, 2021

Кроме того, пойман главарь банды, которая занималась рэкетом.

♦️#الآن



شرطة ميسان تلقي القبض على رئيس العصابة التي تقوم بالدكة العشائرية مقابل مبالغ مالية وتلاحق مركبات الحمل لاخذ الاتاوات .!!

الله يساعدكم

ويجي مصطفى الكرواتي وزيطه وعكروكه والوسخ يهين الشرطه والجيش

محد راضي عليكم ويكولون وين القانون pic.twitter.com/mFxZrEfSxa — حنظله ✌ح / 10 (@10___Handala) March 19, 2021

Политика

Журналист и политолог Ибрагим Ас-Сумайда, задержанный 20 марта за оскорбление органов государственной власти, отпущен под залог. Статья, по которой был арестован репортер, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

حساب ابراهيم الصميدعي يشكر حملة التضامن ويؤكد قرار إخلاء السبيل بكفالة

https://t.co/iM1SHnmQlr — NAS news - ناس (@NASnews3) March 22, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.