Боррель назвал «достойными сожаления» ответные санкции КНР против Евросоюза

Брюссель, 23 марта. Рестрикции Китая против ЕС являются неприемлемыми и достойны сожаления, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Брюссель хочет вести диалог с Пекином в сфере прав человека, сообщил представитель Евросоюза. Однако Китай продолжает «продолжает конфронтацию», подчеркнул Боррель. Он выступил по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«В ходе этой встречи нам стало известно, что Китай принял ответные меры на эти санкции. Вместо того чтобы изменить свою политику и ответить на нашу обеспокоенность, Китай снова закрыл на это глаза», — заявил европейский чиновник.

Ранее Пекин ввел ответные санкции против некоторых лиц и организаций в Евросоюзе. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил о возможных последствиях, которые могут наступить для Китая из-за применения ограничительных мер, передает «Национальная служба новостей».