Экономист объяснила, как продление карантина в ФРГ отразится на рыночных отношениях

Новые ограничения в Германии приведут к пересмотру в худшую сторону прогнозов по темпам восстановления мировой экономики и экономики еврозоны в 2021 году. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Продление и усиление

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами регионов дальнейших шагов по ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина на территории Германии до 18 апреля. Ограничения будут усилены в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Нынешние карантинные меры действуют до 28 марта.

По ее словам, Германия столкнулась с третьей волной пандемии. Ситуацию осложняет доминирующий более опасный «британский» штамм вируса.

Пять дней будет действовать принцип «мы сидим дома». При этом 1 и 3 апреля объявлены «днями отдыха». Возможны частные встречи между членами двух домохозяйств, при этом число участников — не более пяти человек (исключение — дети до 14 лет).

Плохая новость

Наталья Мильчакова объяснила, как отразится продление карантина в ФРГ на рыночных отношениях. Она признала — для мировой экономики это не самая хорошая новость. Международные эксперты будут пересматривать в худшую сторону прогнозы по темпам восстановления мировой экономики и экономики еврозоны в 2021 году.

«В ЕЦБ прогнозировали, что в текущем году восстановительный рост экономики еврозоны составит 4% после обвала на 6,8% в 2020 году. А теперь рост на 4% — уже под вопросом. Или даже если во втором полугодии текущего года Германии и еврозоне в целом удастся наверстать упущенное, то негативные последствия локдаунов могут замедлить темпы роста уже в 2022 году. Особенно — если учесть, что в экономике еврозоны, и Германии в том числе, достаточно высока доля доходов от туризма и гостиничного сектора, а локдауны опять нанесут удар по туристической отрасли не только Германии, но и еврозоне в целом, так как негативно повлияют на поездки и авиасообщение между странами», — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее словам, для нефтяного рынка эта новость не самая главная, но она в любом случае будет создавать рынку негативный фон и генерировать опасения, что мировой спрос на нефть в текущем году будет слабым из-за снижения спроса на авиакеросин. Евро на данный момент немного снижается к доллару, но сильного обвала единой европейской валюты не происходит. Видимо, потому что эта невеселая новость была ожидаема.

«Цена Brent в ближайшую неделю может оставаться в коридоре 61-64 долларов за баррель. Курс евро к рублю может расти вплоть до объявления новых санкций. В ближайшее время это может быть 88-91 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко заявил, что отказ Европы от российской вакцины «Спутник V» — ничем не оправданный шаг, на который ЕС толкают США. При этом The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность: у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.