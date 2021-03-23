Клинцевич объяснил цель новых санкций Запада против России и Китая

Западные страны никогда не прекратят проводить политику двойных стандартов против России и Китая, поскольку они хотят сдержать стремительное развитие Москвы и Пекина. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что ответные санкции Китая против Европейского союза являются неприемлемыми и достойны сожаления. По его словам, вместо того чтобы изменить свою политику и ответить на обеспокоенность со стороны Евросоюза, китайская сторона снова проигнорировала ситуацию.

«Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека. Мы хотим, чтобы Китай вовлекался в диалог с Евросоюзом по правам человека, а не в конфронтацию», — сказал он.

Ранее министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая. В свою очередь Пекин ввел ответные санкции в отношении десяти парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела страны. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента — Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, нидерландский парламентарий Сьерд Сьердсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И сообщил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией. По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. Лавров отметил, что Москва и Пекин дружат не против кого бы то ни было.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — подчеркнул министр.

Российский политик Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему Запад продолжает вести политику двойных стандартов. По его мнению, сегодня все действия западных государств направлены на сдерживание Российской Федерации и КНР.

«Запад отстаивает свои интересы. А все, что связано с интересами других стран, европейцев мало волнует. Стратегия, которую сегодня выработал Запад, заключается в сдерживании России и Китая по всем направлениям. По мнению западных стран, все государства мира обязаны находиться в парадигме их желаний и хотелок. Отсюда и двойные стандарты. Это никогда не прекратится. Когда Западу будет выгодно, он будет говорить правильные вещи, а когда нет, он будет вести себя совсем иначе», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что не так с обвинениями верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес России.