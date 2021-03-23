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Взрыв в Эль-Бабе и предотвращение атаки СДС — что произошло в Сирии 22 марта

Взрыв в Эль-Бабе и предотвращение атаки СДС — что произошло в Сирии 22 марта

Федеральное агентство новостей подводит итоги 22 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Взрыв в Эль-Бабе и предотвращение атаки СДС — что произошло в Сирии 22 марта

Большой Идлиб

Террористическая активность

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) обстреляли из тяжелой артиллерии позиции Сирийской Арабской Армии (САА) в населенном пункте Аль-Маляджа.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В результате взрыва в Рас эль-Айне на севере провинции Хасака погибли несколько мирных жителей, в том числе двое детей.

Двое бойцов проиранских формирований были убиты в результате вооруженного нападения на автомобиль недалеко от города Маадан на востоке провинции Ракка.

Несколько членов проиранских подразделений погибли в результате взрыва на складе оружия в городе Аль-Бу Кемаль.

Зона операции «Источник мира»

Министерство обороны Турции сообщило, что три боевика «Сирийских демократических сил» (СДС) были уничтожены при попытке атаки в зоне проведения операции «Источник мира». За последние дни в данном районе турецкие ВС в общей сложности ликвидировали 35 курдских бойцов.

Приморье и столичный регион

Террористы оперативного штаба ХТШ обстреляли из тяжелой артиллерии позиции САА в районе Теллят Абу Асад на севере провинции Латакия.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

Подразделения ВС Турции провели артобстрел по позициям СДС в населенных пунктах Айн Дакна и Аль-Алькамия, а также на территории аэродрома Минних на севере провинции Алеппо.

ВС Турции ликвидировали 10 боевиков «Сирийских демократических сил», обнаруженных при помощи беспилотника.

В городе Эль-Баб провинции Алеппо взорвался заминированный автомобиль. Теракт последовал за серией взрывов, которые произошли в Алеппо в последние недели. Данных о жертвах не поступало.

Центральная Сирия

Боевики оперативного штаба ХТШ обстреляли из тяжелой артиллерии позиции САА в долине Эль-Габ на северо-западе провинции Хама.

Террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) захватили в плен и убили солдата САА в районе населенного пункта Эль-Карьятейн.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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