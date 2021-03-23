Взрыв в Эль-Бабе и предотвращение атаки СДС — что произошло в Сирии 22 марта

Федеральное агентство новостей подводит итоги 22 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Большой Идлиб

Террористическая активность

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) обстреляли из тяжелой артиллерии позиции Сирийской Арабской Армии (САА) в населенном пункте Аль-Маляджа.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В результате взрыва в Рас эль-Айне на севере провинции Хасака погибли несколько мирных жителей, в том числе двое детей.

Двое бойцов проиранских формирований были убиты в результате вооруженного нападения на автомобиль недалеко от города Маадан на востоке провинции Ракка.

Несколько членов проиранских подразделений погибли в результате взрыва на складе оружия в городе Аль-Бу Кемаль.

Зона операции «Источник мира»

Министерство обороны Турции сообщило, что три боевика «Сирийских демократических сил» (СДС) были уничтожены при попытке атаки в зоне проведения операции «Источник мира». За последние дни в данном районе турецкие ВС в общей сложности ликвидировали 35 курдских бойцов.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.



Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021

Приморье и столичный регион

Террористы оперативного штаба ХТШ обстреляли из тяжелой артиллерии позиции САА в районе Теллят Абу Асад на севере провинции Латакия.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

Подразделения ВС Турции провели артобстрел по позициям СДС в населенных пунктах Айн Дакна и Аль-Алькамия, а также на территории аэродрома Минних на севере провинции Алеппо.

ВС Турции ликвидировали 10 боевиков «Сирийских демократических сил», обнаруженных при помощи беспилотника.

Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021

В городе Эль-Баб провинции Алеппо взорвался заминированный автомобиль. Теракт последовал за серией взрывов, которые произошли в Алеппо в последние недели. Данных о жертвах не поступало.

Центральная Сирия

Боевики оперативного штаба ХТШ обстреляли из тяжелой артиллерии позиции САА в долине Эль-Габ на северо-западе провинции Хама.

Террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) захватили в плен и убили солдата САА в районе населенного пункта Эль-Карьятейн.

1 Организация запрещена на территории РФ.