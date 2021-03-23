Появились кадры обрушения трибуны с сотнями зрителей на стадионе в Индии

Нью-Дели, 23 марта. Трибуна со зрителями обрушилась во время церемонии открытия молодежного чемпионата по игре «Кабадди». По меньшей мере 100 человек получили травмы, передает India Today.

Инцидент произошел на стадионе города Сурьяпет, расположенного в индийском штате Телангана. Деревянная конструкция, на которой находились сотни людей, рухнула вниз.

По предварительным данным полиции, трибуна обрушилась под весом находившихся на ней зрителей. По данному факту проводится расследование. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, двое из них находятся в критическом состоянии. Различные переломы получили минимум пять человек. Устанавливаются все обстоятельства и подробности ЧП.

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