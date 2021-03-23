Первый компонент вакцины от коронавируса получили более шести миллионов россиян

Москва, 23 марта. Президент России Владимир Путин озвучил количество привитых от коронавируса россиян. Первый компонент вакцины получили 6,3 миллиона человек.

Полный цикл вакцинации прошли 4,3 миллиона граждан России, еще 6,3 миллиона человек получили первую дозу противокоронавирусного препарата. Такую статистику озвучил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинационной кампании.

Президент подчеркнул, что массовая вакцинация населения помогла стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Особенно российский лидер отметил роль отечественных препаратов.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны», — заявил глава государства.

Всего российскими специалистами было разработано три препарата, зарегистрированных Министерством здравоохранения РФ. Это вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), ЭпиВакКорона и КовиВак. Использование «Спутника V» было одобрено властями 50 стран мира.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V». По мнению врача, на это указывают результаты отчетов.