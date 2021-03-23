Окровавленное тело мужчины нашли во дворе дома в Перми

Пермь, 23 марта. Труп мужчины с несколькими ножевыми ранениями обнаружили около подъезда. Правоохранители уже установили личность подозреваемого в убийстве.

Сообщение о трагедии поступило в правоохранительные органы от соседей жилого дома на улице Толбухина. По их словам, вечером между компанией молодых людей завязался серьезный конфликт. Несколько парней пришли к одному из жильцов дома с расспросами о том, почему тот стал проводить с ними мало времени. Он оказался их приятелем.

Разбирательства переросли в ссору, а далее в намеренное издевательство над товарищем. По словам очевидцев, жильца дома мужчины начали избивать и снимать происходящее на камеру телефона. Парню все же удалось вырваться, он забежал в дом, схватил кухонный нож и ударил им в грудь одному из своих обидчиков. В результате от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сообщается, что подозреваемого задержали на месте. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Бездыханное тело неизвестного мужчины нашли в Воронеже, сообщал сайт 360tv.ru. При осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было.