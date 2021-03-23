Санкт-Петербург, 23 марта. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Организация намерена бороться за права человека в странах Запада и поддерживать гражданских активистов. Для регистрации фонда переданы все необходимые документы. Ведется работа в режиме инициативной группы.

Ранее сообщалось, что Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ с заявлением о попытке похищения его американцами. Вашингтон, по словам бизнесмена, незаконно пытается лишить его свободы. Пригожин подчеркнул, что не совершал никаких преступлений ни на территории России, ни за границей, в том числе в Соединенных Штатах.