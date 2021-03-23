Голикова назвала сроки первых поставок вакцины центра Чумакова

Москва, 23 марта. Сроки первых поставок еще одной вакцины от коронавирусной инфекции в России назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Препарат разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Вакцина выйдет в гражданский оборот с 28 марта, сообщила Голикова.

До этого разработчик препарата центра Чумакова рассказал об особенностях и технологии создания третьей вакцины от коронавирусной инфекции в России. Изготовление лекарства основано на классической технологии, которая известна около 70 лет. Для этого требовалось получить доступ к живому вирусу.