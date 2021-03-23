Голикова назвала условие отказа от масочного режима в России

Москва, 23 марта. Условие, которое позволит отказаться от масочного режима в России на фоне пандемии коронавируса, назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу среди населения страны позволит отказаться от ношения масок. Об этом Голикова сообщила в интервью проекту «Антонимы» на RT.

До этого ученые из Соединенных Штатов назвали лучший материал для создания медицинских масок. Он позволит наиболее эффективно защитить человека от коронавирусной инфекции. Специалисты протестировали типы хлопка и шерсти. Результаты показали, что изготавливать маски лучше всего из хлопчатобумажной ткани.