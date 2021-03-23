Минпромторг России раскрыл детали проведения авиасалона МАКС-2021

Москва, 23 марта. Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится в 2021 году, в нем примут участие более 40 стран, говорится в сообщении Минпромторга России.

Проведение 15-го Международного авиасалона в 2021 было официально подтверждено. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он подчеркнул, что мероприятие должно состояться на высочайшем уровне.

«Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано», — указал министр.

Несмотря на пандемию коронавируса, множество зарубежных партнеров высказали желание показать свои последние достижения в авиакосмической сфере. Заявлено участие более 40 государств. В качестве натурных образцов будут показаны такие самолеты, как Ил-114-300, МС-21-31, Су-30СМ2, ЛМС «Байкал». Ожидается демонстрация вертолетов Ми-171А3, Ка-226Т, Ка-32А11М.

Ранее стало известно, что Россия и Индия на авиасалоне Aero India 2021 подписали договоры о военно-техническом сотрудничестве.