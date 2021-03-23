На Украине заявили о планах по созданию «загадочных» боеприпасов «Барвинок»

Киев, 23 марта. Представитель «Укроборонпрома» Андрей Артюшенко рассказал о планах создать на Украине в ближайшие годы управляемые снаряды калибра 155 мм с дальностью поражения до 50 км.

ВСУ в ближайшее время вынуждены будут перейти на стандарты НАТО, так как артиллерийский ресурс времен СССР на Украине полностью будет исчерпан, заявил директор Дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов концерна «Укроборонпром» Андрей Артюшенко. Этим объясняется необходимость выпуска новых «загадочных» боеприпасов в рамках программы «Барвинок».

«Мы понимаем, что жизненный цикл и ресурс артиллерийских систем, сделанных еще в СССР, в ближайшие пять лет будет закончен», — сказал он.

Напомним, осенью 2020 года зарубежные СМИ сообщали о планах проведения госиспытаний для украинских снарядов с лазерным полуактивным наведением калибра 152/155 мм под названием «Барвинок». Однако в оборонном ведомстве Украины так и не смогли ответить, для какого орудия предназначаются новые боеприпасы. В то же время министерство обороны возвращает в состав ВСУ неудачный вариант украинского танкаТ-64БМ «Булат» из-за проблем с нынешними образцами танков.

Ранее издание Infox сообщало о подготовке Киевом прямого вторжения в Донбасс при поддержке НАТО.