Россияне считают, что решение о четырехдневке должен принимать работодатель

Москва, 23 марта. Большинство опрошенных жителей России выступили за то, чтобы решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю принимал работодатель.

Опрос провел сервис SuperJob. Участие в голосовании приняли 1600 представителей экономически активного населения из 85 регионов России. Инициативу перехода на четырехдневную неделю продолжают обсуждать в Государственной думе РФ. Основным остается вопрос о том, изменится ли заработная плата.

Опрос показал, что 47% респондентов считают необходимым оставить решение о переходе на усмотрение работодателя. Такой позиции придерживаются в основном молодые люди до 24 лет. За всеобщее введение сокращенной недели для компаний, которые работают по графику 5/2, выступил каждый третий россиянин.

Также жителям задали вопрос о введении новых государственных праздников. Среди опрошенных 24% отдали голоса за сокращенную рабочую неделю и за новые праздники. Против нововведений выступили 26% россиян. Поддержали только четырехдневную неделю 16%, а только государственные праздники — 10%.

До этого Московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для россиянок. Старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина считает, что это может привести к негативным последствиям, так как закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве. Кроме того, это «чистая дискриминация мужчин», добавила Емелина.