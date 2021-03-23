В Сети разоблачили всех участников шоу «Маска»

Москва, 23 марта. Предполагаемые имена звезд, которые участвуют в самом интригующем шоу на отечественном телевидении "Маска", опубликовали на странице проекта в "Википедии".

Поклонники шоу принялись писать об этом в официальном сообществе "Маски" в социальной сети "Вконтакте". На настоящий момент в рамках проекта рассекретили таких знаменитостей, как гимнастка Светлана Хоркина, певицы Азиза и Ольга Бузова, актер Юрий Стоянов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Судя по опубликованному на "Википедии" списку, участие в программе принимают также Иван Дорн, Тимати, Оскар Кучера, Сергей Минаев, Ирина Дубцова, Елена Терлеева и Юлия Паршута. Отмечается, что список уже удалили. Разоблачение звезд вызвало волну разочарования среди поклонников. Однако многие не поверили в достоверность списка. Поклонники утверждают, что он попросту является фейковым. Самое большое недоверие у поклонников "Маски" вызвали слухи, что за образом Белого Орла скрывается рэпер Тимати, который сейчас отдыхает на Мальдивах, а в костюме Неваляшки выступает Сергей Минаев.