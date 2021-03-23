Пьяная башкирка расчленила любовника и выбросила в колодец

Уфа, 23 марта. Нетрезвая жительница Башкирии убила собутыльника, ударив скалкой. Затем женщина расчленила тело своей жертвы и выбросила его в колодец.

Преступление произошло в поселке Белое Озеро. Правоохранители задержали 37-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве 40-летнего знакомого, сообщает пресс-служба СК по региону.

Следствие считает, что мужчина с женщиной поссорились на почве ревности. Пара распивала алкогольные напитки, как вдруг между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева гражданка схватила скалку и начала избивать собутыльника. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Предполагаемая убийца жила вместе с трупом два дня. Женщина обратилась за советом к подруге, которая предложила ей избавиться от тела. Подозреваемая расчленила убитого и по частям выбросила тело в колодец. Погибшего случайно обнаружила местная жительница спустя месяц. Мужчину никто не искал.