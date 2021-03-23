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Американские обозреватели выяснили, какое оружие России является самым опасным

Американские обозреватели выяснили, какое оружие России является самым опасным

Вашингтон, 23 марта. Российское оружие может дать серьезный ответ на любые провокации, а в союзе с КНР — удвоить свои возможности. Ввиду этого Британия приняла решение нарастить свой ядерный арсенал.

Великобритания приняла решение укрепить свои ядерные возможности, несмотря даже на то, что это является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Автор портала RealClearDefence Маршалл Биллингсли и экс-директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности Райан Талли в своей публикации поддержали данную стратегию и даже предположили, что США тоже могли бы следовать такому решению по модернизации стратегического ядерного потенциала, передает «ПолитРоссия».

Авторы считают, что Москва имеет внушительную ядерную мощь, а, значит, и Лондону не следует отставать, потому что российский комплекс А-235 «Нудоль», предназначенный для перехвата баллистических ракет, обладает весьма широкими возможностями. Также Россия может похвастаться и другим мощным вооружением.

«Введение в строй комплексов С-500 предоставит России дополнительные возможности (помимо уже имеющихся на вооружении систем С-300 и С-400) для борьбы с угрозами средней и меньшей дальности с баллистическими, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами», отмечается в публикации.

Талли и Биллингсли отметили, что КНР также обладает внушительной силой, во многом из-за того, что является близким партнером РФ. Пекин обладает как значительным запасом боеголовок, так и мощными системами их доставки.

Ранее военные обозреватели американского издания The National Interest рассказали, что зенитно-ракетный комплекс С-500 станет российским гиперзвуковым «противоядием», а «Царьград» сообщил, что Россия сможет ответить на «психоз» Соединенных Штатов с помощью ЗРК С-400.

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