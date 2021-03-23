Переход «Газпрома» на российское ПО обойдется в 180 млрд рублей

Москва, 23 марта. На осуществление перехода компании «Газпром» на использование отечественного программного обеспечения (ПО) и оборудования потребуется не менее 180 миллиардов рублей.

Об этом заявил глава нефтегазовой компании Алексей Миллер в письме председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. В тексте документа бизнесмен предлагает исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российские ПО и оборудование — начало 2024 и 2025 года соответственно.

«Принятие указа в текущей редакции приведет к <...> рискам негативного влияния на экономические показатели «Газпрома»», — считает Миллер.

Более конкретные обоснования и расчеты в письме не указаны, пишет РБК. Документ находится на рассмотрении в Минцифры, подтвердили журналистам представители ведомства.

«Газпром» намерен с середины апреля прекратить подачу голубого топлива дагестанским неплательщикам. Пока абонентов не отключают от системы из-за холодной погоды.