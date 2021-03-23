Инженеры Кабардино-Балкарии сформировали миротворческое подразделение

Нальчик, 23 марта. Инженеры Южного военного округа (ЮВО) воинской части 58-й общевойсковой армии сформировали миротворческое подразделение.

Российские военнослужащие, находящиеся на территории Кабардино-Балкарии, завершили формирование миротворческого подразделения — в его состав вошли более 50 солдат. В распоряжении нового воинского формирования около 20 единиц спецтехники.

К настоящему моменту российские инженеры приступили к прохождению миротворческой спецподготовки. Военнослужащие отработают навыки по обезвреживанию неразорвавшихся мин и фугасов, а также научатся прокладывать дороги на трудной местности и обеспечивать доставку гуманитарной помощи для пострадавшего населения в регионах со сложной обстановкой. Кроме того, инженерам предстоит изучить методы восстанавливания дорожного движения, а также электро-, водо- и теплоснабжения соцобъектов.

Ранее артиллеристы морской пехоты ЮВО провели боевые стрельбы в Дагестане. Проведение регулярных учений в подразделениях подняло ВС РФ на вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира по версии издания Global Firepower, сообщает Infox.