Рим, 23 марта. Попытка ВВС США прорвать противовоздушную оборону России будет стоить американцам очень дорого, даже если они задействуют истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Военно-воздушные силы США в случае нападение на Россию потерпят сокрушительное поражение. Так считают итальянские эксперты, чью статью в L'AntiDiplomatico перевела для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия». По их мнению, российская система ПВО станет непреодолимым заслоном для американских самолетов.

«В январе прошлого года Соединенные Штаты на неопределенный срок отложили производство истребителя F-35, поскольку он не продемонстрировал своей эффективности против российских и китайских систем ПВО и авиации», — рассказали итальянские эксперты.

Для атак на российские военные объекты ВВС США могут задействовать бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit. Военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что зенитные ракетные комплексы С-400 и даже С-300 легко справятся с этой угрозой.

Хатылев считает, что российские системы противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны справятся и с любыми американскими ракетами. Как ранее сообщал «Царьград», военный эксперт уверен в стопроцентной эффективности этих систем.